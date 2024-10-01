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1 октября 2024, 18:01 Читати українською

«Земельный банк»: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли

В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк». Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк».

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За участок более 115 га в Винницкой области на торгах 1 октября соревновались 14 участников.

«Победная ставка на ее аренду — более 3 млн грн», — рассказал Коваль.

Согласно информации «Прозорро.Продажи», победитель — фермерское хозяйство «Гичак Я.К.».

«В общей сложности сегодня Фонд госимущества на платформе „Прозорро.Продажи“ проведет 16 земельных аукционов», — отметил министр.

По его словам, до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.

Читайте также: «Земельный банк»: Представлена интерактивная карта земельных участков, которые можно арендовать

Напомним

Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Фонд рассчитывает получить до 1 млрд грн. от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
1 октября 2024, 18:53
#
Автор, «Переможна ставка на її оренду — понад 3 млн грн» це річна оренда чи за 14 років? Якщо річна, то сильно більша за ринкову, якщо за 14 років то сильно менша за ринкову. Або зрада або перемога. Не можна бездумно копіпастити тексти на поважному ресурсі.
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