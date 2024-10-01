«Земельный банк»: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли

В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк» . Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

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За участок более 115 га в Винницкой области на торгах 1 октября соревновались 14 участников.

«Победная ставка на ее аренду — более 3 млн грн», — рассказал Коваль.

Согласно информации «Прозорро.Продажи», победитель — фермерское хозяйство «Гичак Я.К.».

«В общей сложности сегодня Фонд госимущества на платформе „Прозорро.Продажи“ проведет 16 земельных аукционов», — отметил министр.

По его словам, до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.

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Напомним

Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Фонд рассчитывает получить до 1 млрд грн. от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.