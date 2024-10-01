В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк». Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.
«Земельный банк»: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли
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За участок более 115 га в Винницкой области на торгах 1 октября соревновались 14 участников.
«Победная ставка на ее аренду — более 3 млн грн», — рассказал Коваль.
Согласно информации «Прозорро.Продажи», победитель — фермерское хозяйство «Гичак Я.К.».
«В общей сложности сегодня Фонд госимущества на платформе „Прозорро.Продажи“ проведет 16 земельных аукционов», — отметил министр.
По его словам, до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины.
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Напомним
Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.
Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.
Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.
Фонд рассчитывает получить до 1 млрд грн. от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.
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