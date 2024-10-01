«єОселя»: С программой выдано ипотечных кредитов на 21 млрд гривен

В рамках программы доступной ипотеки «єОсселя» выдано 13,1 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму более 21 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении правительства.

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Доступная ипотека

«Еще 143 семьи получили кредиты на сумму 253 млн грн в рамках правительственной программы „єОселя“ за прошедшую неделю. Всего за все время действия программы выдано 13 117 кредитов на общую сумму более 21 млрд грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе льготные ипотечные кредиты получили 72 военнослужащих и силовика, 9 педагогов, 12 медиков, 1 ученый, 39 семей без собственного жилья, 3 семьи внутренне перемещенных лиц, 7 ветеранов.