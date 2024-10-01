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1 октября 2024, 17:05 Читати українською

Производитель смарт-колец Oura Ring планирует удвоить продажи до $500 млн

Финская компания Oura Health Oy, известная своими кольцами для фитнес-трекинга, планирует удвоить годовой объем продаж до $500 миллионов в этом году и прогнозирует здоровый рост к 2025 году, по словам генерального директора компании Тома Хейла, сообщает Bloomberg.

Финская компания Oura Health Oy, известная своими кольцами для фитнес-трекинга, планирует удвоить годовой объем продаж до $500 миллионов в этом году и прогнозирует здоровый рост к 2025 году, по словам генерального директора компании Тома Хейла, сообщает Bloomberg.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПланы компанииВ интервью Хейл отметил, что Oura создала преданную клиентскую базу, продав на сегодняшний день более 2,5 миллиона колец.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Планы компании

В интервью Хейл отметил, что Oura создала преданную клиентскую базу, продав на сегодняшний день более 2,5 миллиона колец. Несмотря на успех, компания еще не готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), добавил он.

Основанная 11 лет назад, компания Oura стала пионером в создании носящихся на пальцах трекеров активности и получает доход от продажи своих колец по цене $299 за штуку, вместе с ежемесячной подпиской в размере $6. Хотя рынок умных колец более узкий по сравнению со смартчасами или наушниками, он становится все более конкурентным — Samsung недавно выпустила кольцо Galaxy Ring стоимостью $400.

Цель на $500 млн

Однако Хейл остается оптимистом по поводу будущего Oura. Он подчеркнул, что прибыль компании напоминает прибыль фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения, а не изготовителем оборудования, а сильное удержание клиентов способствует росту. Он также подтвердил, что Oura планирует достичь около $500 млн. дохода в 2024 году, что вдвое превышает показатели 2023 года.

Сейчас около 80% доходов Oura получают от продажи аппаратного обеспечения, а остальные 20% — от подписки на программное обеспечение. Хейл ожидает, что доля программного обеспечения со временем будет расти, и отметил, что Oura на два года опережает свои цели по прибыльности.

Источник: Минфин
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