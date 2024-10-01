Инфляция в еврозоне замедлилась до 1,8% в сентябре, оказавшись ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% впервые с 2021 года, свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat, опубликованные во вторник. Об этом пишет CNBC.
Инфляция в еврозоне упала ниже цели ЕЦБ впервые с 2021 года
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Показатель совпал с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters, после того как в августе годовая инфляция достигла трехлетнего минимума в 2,2%.
Базовый уровень инфляции, который исключает более волатильные цены на энергоносители и продукты питания, составил 2,7%. Прогнозировалось, что он останется неизменным по сравнению с августовским показателем в 2,8%.
Данные были опубликованы после того, как в сентябре инфляция в нескольких ключевых странах еврозоны, включая Францию и Германию, опустилась ниже целевого уровня в 2%, установленного ЕЦБ.
Источник: Минфин
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