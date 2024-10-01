Robinhood расширяет криптовалютные сервисы в Европе: теперь доступны депозиты и вывод средств

Криптовалютное подразделение Robinhood объявило о важном обновлении для своих европейских клиентов, пишет Hashtelegraph.

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Что это значит

Теперь пользователи получили возможность вносить и выводить более 20 цифровых активов, включая такие популярные криптовалюты, как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) и USD Coin (USDC).

Это решение было принято в ответ на растущий спрос со стороны европейских пользователей и является частью более широкой стратегии компании по расширению своего присутствия в Европе.

Robinhood позиционирует этот шаг как способ предоставить пользователям больший контроль над их цифровыми активами и упростить доступ к децентрализованным финансам (DeFi).

Удовлетворение потребностей пользователей

Йоханн Кербрат, вице-президент и генеральный директор Robinhood Crypto, подчеркнул важность этого обновления: «Это была одна из самых востребованных функций среди наших клиентов», — сообщил он в интервью Decrypt.

Запуск новой функции происходит на фоне усиления регулятивного надзора за цифровыми активами в Европе. Недавно в Европейском союзе был одобрен регламент Markets in Crypto-Assets (MiCA), устанавливающий четкие стандарты для криптовалютных компаний, работающих в регионе.

Регуляторные вызовы

Новые правила, которые будут вводиться поэтапно, в основном сосредоточены на выпуске стейблкоинов, мерах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей. Такие страны, как Германия и Франция, уже ввели строгие требования к лицензированию для поставщиков криптоуслуг.

Однако эти изменения, похоже, не отпугнули калифорнийскую компанию от амбициозных планов роста. «Мы — крупная компания и привыкли работать с регуляторами», — отметил Кербрат. «С самого начала мы обратились к регулятору, у нас были встречи и дискуссии с ними».

Безопасность на первом месте

Отвечая на вопрос о безопасности активов клиентов, Кербрат сообщил, что большая часть активов хранится в холодных кошельках, а компания также использует страхование от киберпреступлений для защиты от фишинговых атак. Robinhood также внедряет дополнительные меры безопасности, включая обучение пользователей и сканирование транзакций для защиты от потенциальных мошенничеств.