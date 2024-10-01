Махинации более чем на 600 млн: завершено расследование против руководителей банка «Финансы и Кредит»

Правоохранители завершили расследование в отношении председателя правления банка « Финансы и Кредит » и двух его заместителей, подозреваемых в растрате более 608 млн грн банка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Им инкриминировано участие в преступной организации и растрате вверенного им имущества (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Расследование дела

Расследованием установлено, что участники преступной организации, являясь членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь юридическое лицо. Она не имела оборотных средств и кредитной истории, а также не располагала каким-либо имуществом.

В дальнейшем участники преступной организации производили внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.

«По результатам такой противоправной деятельности со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также подконтрольны членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн. грн.», — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Руководителям банка и их защитникам доложено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК РФ.

Кроме того, продолжается расследование в отношении фактического собственника банка «Финансы и Кредит» по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).