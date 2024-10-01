ФРС анонсировала два понижения ставок в США до конца года

Экономика США остается сильной и Федеральная резервная система (ФРС) намерена поддерживать ее в этом состоянии. Об этом во время выступления на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE) в Теннесси сказал глава американского центробанка Джером Пауэлл.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Перед Федрезервом стоит задача добиться замедления инфляции без чрезмерного роста безработицы. «Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в этом направлении», — сказал Пауэлл.

По словам главы Федрезерва, недавнее решение ЦБ снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) является признаком его уверенности в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе устойчивость рынка труда может быть сохранена вместе с умеренным экономическим ростом и замедлением инфляции до 2%.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, базовая ставка будет снижена еще на 50 б.п. к концу текущего года с нынешнего уровня 4,75−5% годовых.

«Если ситуация в экономике будет соответствовать нашим прогнозам, ставка будет снижена еще дважды», — сказал Пауэлл, добавив, что решения ФРС будут зависеть от статистических данных и спешить с понижениями ФРС не будет.