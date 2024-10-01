После планового ремонта специалисты «Энергоатома» подключили к сети энергоблок одной из АЭС. Об этом сообщает пресс-служба атомной компании.
Энергоатом вывел из ремонта мощный атомный блок АЭС
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Что известно
Отмечается, что блок был выведен из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока. После выхода блока на полную мощность отечественная энергосистема укрепится на 1000 МВт.
В пресс-службе энергокомпании подчеркнули, что ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу отопительного сезона все девять энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе.
Источник: Минфин
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