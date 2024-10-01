Укрэнерго прогнозирует незначительные ограничения электричества зимой

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Прогноз Укрэнерго

Он отметил, что Укрэнерго подготовило обновленный прогнозный баланс на осенне-зимний период. «Этот документ предусматривает, что в трех месяцах — декабрь, январь и февраль — нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электроэнергии», — сказал Брехт.

По его словам, потребность уменьшать потребление может возникнуть в утренние и вечерние часы в рабочие дни.

«При температуре, которая будет „нулевой“ или будет характеризоваться положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если говорить о температуре минус 10−15 градусов, то ограничения возможны. Но они не должны достигать более 1−1,5 ГВт, что соизмеримо» одной очереди в графиках отключений", — заметил Брехт.

Глава Укрэнерго подчеркнул, что компания отрабатывает механизмы для компенсации дефицита в энергосистеме, одним из таких механизмов является импорт. По словам Брехта, речь идет о потенциальной возможности увеличения мощности сечения на 300 МВт — до 2 ГВт.

Вторым механизмом преодоления дефицита есть аварийная помощь. Рассматривается также и восстановление и строительство нового поколения.

«По предварительным оценкам, реальных объектов, которые могут быть введены в эксплуатацию или отремонтированы в этом году, это около 500 МВт мощностей. Из них половина — объекты распределенной генерации», — сообщил Брехт.

Еще 250 МВт мощностей может предоставить энергосистеме строительство плавучих электростанций.