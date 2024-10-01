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1 октября 2024, 12:46 Читати українською

Укрэнерго прогнозирует незначительные ограничения электричества зимой

При низких температурах (минус 10−15 градусов) энергетики могут применять одну очередь в графиках отключений в утренние и вечерние часы. В теплую погоду Украина сможет пройти отопительный сезон без отключений. Об этом сообщил и.о. главы правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт, передает Укринформ.

При низких температурах (минус 10−15 градусов) энергетики могут применять одну очередь в графиках отключений в утренние и вечерние часы.
Фото: depositphotos

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Прогноз Укрэнерго

Он отметил, что Укрэнерго подготовило обновленный прогнозный баланс на осенне-зимний период. «Этот документ предусматривает, что в трех месяцах — декабрь, январь и февраль — нас могут ожидать определенные незначительные ограничения в потреблении электроэнергии», — сказал Брехт.

По его словам, потребность уменьшать потребление может возникнуть в утренние и вечерние часы в рабочие дни.

«При температуре, которая будет „нулевой“ или будет характеризоваться положительными значениями, мы будем проходить этот период без ограничений. Если говорить о температуре минус 10−15 градусов, то ограничения возможны. Но они не должны достигать более 1−1,5 ГВт, что соизмеримо» одной очереди в графиках отключений", — заметил Брехт.

Глава Укрэнерго подчеркнул, что компания отрабатывает механизмы для компенсации дефицита в энергосистеме, одним из таких механизмов является импорт. По словам Брехта, речь идет о потенциальной возможности увеличения мощности сечения на 300 МВт — до 2 ГВт.

Вторым механизмом преодоления дефицита есть аварийная помощь. Рассматривается также и восстановление и строительство нового поколения.

«По предварительным оценкам, реальных объектов, которые могут быть введены в эксплуатацию или отремонтированы в этом году, это около 500 МВт мощностей. Из них половина — объекты распределенной генерации», — сообщил Брехт.

Еще 250 МВт мощностей может предоставить энергосистеме строительство плавучих электростанций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+22
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 октября 2024, 13:10
#
Я так понимаю график с «соседями» тоже согласовали, а то у них могут быть другие планы на энергетику Украины. как всегда бла, бла, бла, а вот цену на электроэнергию точно повысите.
+
0
Я_ __
Я_ __
1 октября 2024, 13:43
#
Це все звісно прикольно, але для чого трошки раніше вже лякали всіх, що світла не буде по 18 годин, треба запасатися водою (що фізично не можливо, тільки на 2−3 дні), їжею і так далі…

І для тих «геніїв», хто захоче сказати, що попередні прогнози були на випадок обстрілів, так, добре, наче взимку війна «чарівним» чином закінчиться і обстрілювати орки нас припинять, сенс від цього ультраоптимістичного прогнозу тоді))0)
+
+13
Kharakternyk
Kharakternyk
1 октября 2024, 13:45
#
А де вже ділися прогнози про відключення до 20-и годин на добу?
Хто платівку поміняв?
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