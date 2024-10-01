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1 октября 2024, 11:02 Читати українською

Биткоин в сентябре вырос на 7,3%, месячный объем продаж NFT обновил минимум: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин в сентябре вырос на 7,3%, Ethereum — на 3,5%

Месячный прирост цены биткоина в сентябре 2024 года составил 7,29%, это новый исторический максимум. Ethereum также отметился положительной динамикой — 3,5%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Биткоин закрывал сентябрь «в плюсе» только трижды до этого. Предыдущий максимум был установлен в 2016 году на уровне чуть более 6%.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $64 000, Ethereum — $2 655.

Объем продаж в NFT-секторе достиг минимума с января 2021 года

Месячный объем продаж NFT обновил минимум. В сентябре 2024 года он составил $297,6 млн, в последний раз более низкий показатель наблюдался еще в январе 2021 года, согласно CryptoSlam.

Известно, что за месяц 464 524 пользователя продавали NFT, 864 552 — покупали, средняя сумма продажи составила $60,07. Всего в секторе совершили более 4,95 млн транзакций.

Три самых дорогих NFT были проданы из коллекции CryptoPunk, за 620 ETH, 550 ETH и 475 ETH.

Объем продаж NFT в сети Ethereum за последние 30 дней является самым большим среди всех блокчейнов — $107,9 млн. В биткоине этот показатель составил $63,3 млн за аналогичный период, у Solana — $61,4 млн, Polygon — $27,15 млн. замыкает Immutable — $14,3 млн.

По состоянию на 30 сентября 2024 г. объем фиктивной торговли (wash-trading) за месяц составил около $48,3 млн в топ-10 блокчейнах.

FTX компенсирует 100% активов привилегированным акционерам

Потерпевшая крушение биржа FTX представила некоторые детали плана по выплате компенсаций. В частности, компания заявила, что намерена вернуть 100% активов, принадлежащих привилегированным акционерам.

По словам команды FTX, упомянутые клиенты являются жертвами мошеннической схемы предпринимателя Сэма Бенкмана-Фрида и эксуправления платформы. По этой причине привилегированные акционеры наряду с кредиторами имеют право на возмещение убытков.

Биржа планирует вернуть этой категории клиентов все активы, находившиеся на момент банкротства компании под ее контролем. Процесс распределения средств контролируется Министерством юстиции США (DOJ).

В FTX отметили, что у некоторых привилегированных акционеров есть конкурирующие между собой претензии. Специалистам платформы и представителям DOJ предстоит уладить споры и найти компромиссное для всех участников решение, заявили в компании.

«Мировое соглашение, если оно будет приемлемым для Минюста, решит их способом, который, по мнению FTX, будет справедливым для обеих сторон и позволит избежать конфликта интересов», — подчеркнули в FTX.

Руководство фирмы надеется, что удастся избежать затяжного спора между категорией лиц. Компания предлагает использовать централизованный процесс распределения. Такой подход, по мнению FTX, позволит ускорить выплаты и избежать «избыточных расходов».

Мошенник обманул криптоинвесторов более чем на $650 000

За последний год британский мошенник под псевдонимом Ape 31 обманул около 250 криптоинвесторов, похитив более $650 000. Об этом сообщает криптоаналитик ZachXBT.

Эксперт заявил, что злоумышленник публиковал поддельные скриншоты прибыли от торговли фьючерсами на криптовалюты. Впоследствии он создал новостной аккаунт и убеждал жертв воспользоваться его платными услугами. На самом же деле он выманивал как можно больше и блокировал людей.

«Одна жертва отправила мошеннику $500 для копитрейдинга. После оплаты он попросил еще $20000 для торговли. Впоследствии Ape 31 дал жертве API-ключ для „наблюдения“ за сделками, которые на самом деле фальшивы, показывает жертве поддельные скриншоты прибыли, чтобы заставить ее думать, что она сильно поднялась», — эксперт описал из одних примеров мошенничества.

Позже мошенник шантажирует человека, заставляя его отправить еще $20 000, утверждая, что не может претендовать на прибыль, пока не будет отправлено больше. В результате он заблокировал жертву.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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