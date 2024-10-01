Во вторник на наличном рынке курс доллара потерял 1 копейку в покупке и 3 копейки в продаже. Евро подешевело на 3 копейки в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на 1 октября: доллар и евро дешевеют в банках и обменниках
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже потерял 4 копейки. Евро потеряло 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 45,82 грн, а продают за 46,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,50, евро — 46,23−46,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,12−41,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,79−45,83 грн/евро.
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Источник: Минфин
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