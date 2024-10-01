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1 октября 2024, 9:53 Читати українською

Банки Китая стали отказываться от работы с продавцами на российских маркетплейсах

Китайские банки начали чаще отказывать в проведении платежей клиентам, закупающим в Китае товары для российских маркетплейсов. Об этом пишет Moscow Times.

Китайские банки начали чаще отказывать в проведении платежей клиентам, закупающим в Китае товары для российских маркетплейсов.
Фото: depositphotos

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Что известно

В январе — августе 2024 года на Китай пришлось 51,1% всех трансграничных платежей, которые осуществили селлеры отечественных онлайн-магазинов. Это на 16,7 процентного пункта меньше, чем за тот же период прошлого года, показало исследование Модульбанка и центра развития и поддержки предпринимательства PRO Wildberries.

В исследовании говорится, что изначально китайские банки усложнили платежи из россии за электронику, однако затем это распространилось на другие группы товаров.

«Сейчас стало сложно провести трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса, включая одежду и продукты питания», — подтвердил индивидуальный предприниматель из Хабаровска Максим Силин.

В Благовещенск привезти оптом товар из Ханхэ (ближайший от границы рф китайский город) можно за пару-тройку часов, но при этом китайские банки переводят предоплату держателю продукции чуть ли не две недели, отметил местный селлер Константин Кирсанов.

В то же время доля Турции в трансграничных платежах селлеров в январе—августе 2024 года особо не поменялась: 6,7% против 6,2% за аналогичный период 2023-го.

При этом турецкие банки, так же как и китайские финансовые учреждения, опасаясь вторичных санкций Запада, зачастую отказывают в проведении платежей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Я_ __
Я_ __
1 октября 2024, 9:58
#
Оце файна новина, давно пора! Нехай орки по бартеру працюють, як в печерні часи, вони ж все дивляться як десь колись там було.
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0
Mini Mi
Mini Mi
1 октября 2024, 10:47
#
А тепер увімкни впн і зайди на будь-який рос. маркетплейс. Будь які товари без усякого бартеру. Нам вже скоро три роки як казочки про те як там все заборонено розказують, а насправді все продається як і продавалося.
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