Банки Китая стали отказываться от работы с продавцами на российских маркетплейсах

Китайские банки начали чаще отказывать в проведении платежей клиентам, закупающим в Китае товары для российских маркетплейсов. Об этом пишет Moscow Times.

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Что известно

В январе — августе 2024 года на Китай пришлось 51,1% всех трансграничных платежей, которые осуществили селлеры отечественных онлайн-магазинов. Это на 16,7 процентного пункта меньше, чем за тот же период прошлого года, показало исследование Модульбанка и центра развития и поддержки предпринимательства PRO Wildberries.

В исследовании говорится, что изначально китайские банки усложнили платежи из россии за электронику, однако затем это распространилось на другие группы товаров.

«Сейчас стало сложно провести трансграничные расчеты для закупки в Китае товаров повседневного спроса, включая одежду и продукты питания», — подтвердил индивидуальный предприниматель из Хабаровска Максим Силин.

В Благовещенск привезти оптом товар из Ханхэ (ближайший от границы рф китайский город) можно за пару-тройку часов, но при этом китайские банки переводят предоплату держателю продукции чуть ли не две недели, отметил местный селлер Константин Кирсанов.

В то же время доля Турции в трансграничных платежах селлеров в январе—августе 2024 года особо не поменялась: 6,7% против 6,2% за аналогичный период 2023-го.

При этом турецкие банки, так же как и китайские финансовые учреждения, опасаясь вторичных санкций Запада, зачастую отказывают в проведении платежей.