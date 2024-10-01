За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 370 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 654430 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 сентября: 1370 российских оккупантов, 9 танков и 98 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 654430 (+1370) человек,
- танков — 8883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 17547 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 18855 (+33) ед,
- РСЗО — 1204 (+0) ед,
- средства ПВО — 963 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16322 (+98),
- крылатые ракеты — 2613 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25621 (+73) ед,
- специальная техника — 3314 (+1)
Источник: Минфин
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