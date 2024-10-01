В сентябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
В сентябре в общий фонд государственного бюджета поступило 120,5 млрд грн
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Наполнение бюджета
По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 64,3 млрд грн, в том числе:
- 22,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 35,8 млрд, возмещено — 13,8 млрд грн);
- 19,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 13,2 млрд грн — акцизный налог;
- 4,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,7 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 52,3 млрд гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 226,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 37,3 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования (по состоянию на 28 сентября).
Источник: Минфин
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