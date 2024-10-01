В сентябре в общий фонд государственного бюджета поступило 120,5 млрд грн

В сентябре 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 120,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Наполнение бюджета

По итогам сентября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 64,3 млрд грн, в том числе:

22,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 35,8 млрд, возмещено — 13,8 млрд грн);

19,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

13,2 млрд грн — акцизный налог;

4,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

3,7 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 52,3 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам сентября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 226,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 37,3 млрд грн в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования (по состоянию на 28 сентября).