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30 сентября 2024, 13:24 Читати українською

Миллиардер Питер Тиль делает ставку на ядерную энергетику для развития искусственного интеллекта

Инвестор-миллиардер, известный своей интуицией по перспективным технологиям, поддержал стартап, занимающийся разработкой нового типа ядерного топлива. Этот шаг свидетельствует о растущем понимании важности стабильного и чистого энергоснабжения для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет FT.

Инвестор-миллиардер, известный своей интуицией по перспективным технологиям, поддержал стартап, занимающийся разработкой нового типа ядерного топлива.

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Искусственный интеллект, особенно в сфере машинного обучения, требует колоссальных вычислительных мощностей. Для обеспечения бесперебойной работы дата-центров, являющихся «сердцем» ИИ, требуется большое количество электроэнергии. Традиционные источники энергии, такие как уголь и природный газ, не могут обеспечить требуемый уровень стабильности и оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Поэтому внимание инвесторов все больше приковывается к ядерной энергетике. Новое поколение ядерных реакторов, использующих более эффективное топливо, обещает стабильный и чистый источник энергии. Инвестиции Питера Тиля в этот сектор подтверждают, что ядерная энергетика может стать ключевым элементом инфраструктуры, необходимой для развития ИИ.

Стартап, в который инвестирует Тиль, будет пытаться создать новый метод производства высокопробного низкообогащенного урана (Haleu).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
Strain
Strain
30 сентября 2024, 13:26
#
Ну это было очевидно. Атомные станции самые экологически безопасные в глобальном масштабе. И дают прогнозируемый объем энергии. Германия и частично ЕС сделали ошибку — повелись на зеленых. Вон в Германии все атомные станции позакрывали. Теперь жгут уголь и газ. А если рост потребления еще вырастит за счет развития ИИ — полей для ветряков и солнечных панелей не хватит. Еще и чертовски дорого.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 сентября 2024, 14:47
#
Атомные станции закрыли в Германии по той же самой причине, почему и северные потоки, почему и беженцы и т. д. А не потому что зеленые. Это примерно также как сказать, что война у нас потому что зеленский. Не будут строить в Европе АЭС. Именно поэтому не строят и потому и не будут. В Великобритании еще позакрывают к 30 году все. Фсе, сливаем воду. Франция может как-то вывернется и что-то у себя построит за счет государства, но не факт. Ветряки и солнце — наше все. 80% всех строящихся АЭС — это Китай. И никто не будет строить один реактор для каких-то ИИ. Так что все это чичиковщина. Насчет мелких АЭС, там еще все хуже. Единственный продавец обогащенного урана для малых АЭС — угадайте кто. Там нужно обогащение в два раз больше. Так что тоже не будут строить. Сливаем воду. В Украине запас ресурса АЭС еще на 20 лет, так что живем пока.
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