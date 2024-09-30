Миллиардер Питер Тиль делает ставку на ядерную энергетику для развития искусственного интеллекта

Инвестор-миллиардер, известный своей интуицией по перспективным технологиям, поддержал стартап, занимающийся разработкой нового типа ядерного топлива. Этот шаг свидетельствует о растущем понимании важности стабильного и чистого энергоснабжения для дальнейшего развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет FT.

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Искусственный интеллект, особенно в сфере машинного обучения, требует колоссальных вычислительных мощностей. Для обеспечения бесперебойной работы дата-центров, являющихся «сердцем» ИИ, требуется большое количество электроэнергии. Традиционные источники энергии, такие как уголь и природный газ, не могут обеспечить требуемый уровень стабильности и оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Поэтому внимание инвесторов все больше приковывается к ядерной энергетике. Новое поколение ядерных реакторов, использующих более эффективное топливо, обещает стабильный и чистый источник энергии. Инвестиции Питера Тиля в этот сектор подтверждают, что ядерная энергетика может стать ключевым элементом инфраструктуры, необходимой для развития ИИ.

Стартап, в который инвестирует Тиль, будет пытаться создать новый метод производства высокопробного низкообогащенного урана (Haleu).