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30 сентября 2024, 13:01 Читати українською

Кыргызстан закрыл канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая

С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на импортеров.

С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику.
Фото: depositphotos

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Такую информацию публикуют участники профильных чатов по внешнеэкономической деятельности. С 30 сентября вступило в силу принятое в начале сентября постановление правления Нацбанка Кыргызстана, которым на год вводится запрет на оплату иностранными компаниями товаров, работ и услуг за пределами республики без реальной поставки приобретенной продукции в страну.

Исключение будет сделано для некоторых уполномоченных госкомпаний, определенных правительством.

В августе в Бишкеке делегация американского Минфина требовала от банков Кыргызстана прекратить предоставлять россии услуги по обходу санкций, угрожая отключением от долларовых платежей и SWIFT, утверждал налоговый консультант Михаил Жуховицкий.

«Возможно, поэтому постановление Нацбанка Кыргызстана называется „Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности“. Это сделало практически бессмысленной схему по оплате товаров с последующей прямой поставкой в россию», — написало издание со ссылкой на собеседников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
plitt
plitt
30 сентября 2024, 15:00
#
Ну увеличится расход на логистику, но деньги как вода всегда найдут путь, а вот убыток от перехода на расчеты в альтернативных валютах куда опаснее для США,
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