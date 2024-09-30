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30 сентября 2024, 10:47 Читати українською

Биткоин может завершить сентябрь лучшим ростом для этого месяца в истории — Dow Jones Market Data

Курс биткоина с начала сентября подскочил на 12,3%, что является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году, по данным Dow Jones Market Data.

Курс биткоина с начала сентября подскочил на 12,3%, что является лучшей динамикой для этого месяца с момента запуска криптовалюты в 2009 году, по данным Dow Jones Market Data.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто повлияло на курс биткоинаПоддержку биткоина оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания новых снижений ключевой ставки Федрезерва.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что повлияло на курс биткоина

Поддержку биткоина оказали объявленные Китаем меры стимулирования экономики, а также ожидания новых снижений ключевой ставки Федрезерва.

К 9:49 30 сентября биткоин дешевеет на 2,3% и торгуется на уровне $64 437. С начала года криптовалюта прибавила 53,3%, однако стоит примерно на 10% меньше, чем рекордный максимум в $73 798, зафиксированный в марте.

Напомним

На прошлой неделе Китай объявил о введении ряда стимулирующих мер, направленных на поддержку экономики, включая рынки жилья и акций. Эти меры включают снижение краткосрочных процентных ставок и снижение требований к резервам капитала для банков.

Неделей ранее Федеральная резервная система США впервые за четыре года снизила ключевую процентную ставку. Теперь трейдеры видят примерно 30%-ную вероятность дополнительных снижений еще на 100 б.п. до конца года, по данным инструмента CME FedWatch, хотя месяц назад оценка составляла всего 6%.

Сочетание китайских стимулов и смягчения денежно-кредитной политики в США приведет к увеличению глобальной ликвидности, тем самым создав благоприятную среду для биткоина и других рисковых активов, отметил старший вице-президент StoneX Дэвид Крогер.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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