Курс валют на 30 сентября: доллар и евро подорожали в обменниках на пять копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже прибавил 5 копеек. Евро добавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 45,80 грн, а продают за 46,44 грн.

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По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,47−41,55, евро — 46,30−46,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,15−41,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,96−45,97 грн/евро.

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