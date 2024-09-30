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30 сентября 2024, 10:13 Читати українською

Почти каждая 4 транспортная лицензия в реестре недействительна — Опендатабот

Более 78 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине по состоянию на середину августа по данным Укртрансбезопасности. Только 72.8% из них действительны. За все время существования реестра больше всего лицензий было выдано в 2022 году. Об этом говорится в данных Опендатабот.

Более 78 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине по состоянию на середину августа по данным Укртрансбезопасности.
Фото: depositphotos

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Транспортные лицензии

72,8% или 57 тыс. транспортных лицензий действительны из общего количества зарегистрированных разрешений. Еще 27.2% являются недействительными или аннулированными. За все время работы реестра была восстановлена только одна лицензия.

Больше лицензий зарегистрировано в категории «Международные перевозки грузов грузовыми автомобилями» — 32 тыс. или 42.8%. Еще 16.9% лицензий выдано на «внутренние перевозки пассажиров автобусами» — это 12 тыс. Тройку закрывают такси — 9 тыс. или 12,9%.

Следует отметить, что у одной лицензии может быть несколько категорий, кроме того, у некоторых разрешений в реестре категории не указаны.

4.8 тыс. транспортных лицензий уже выдано за неполный 2024 год. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год, тогда было выдано 2,2 тыс. разрешений. Наибольшее количество транспортных лицензий было выдано в 2022 — 10,9 тыс. В прошлом году количество новых лицензий уменьшилось на 11,8% — до 9,6 тыс.

Как проверить наличие лицензии у перевозчика

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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