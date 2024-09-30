За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 653060 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 сентября: 1250 российских оккупантов, 5 танков и 38 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 653060 (+1250) человек,
- танков — 8874 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 17503 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 18822 (+27) ед,
- РСЗО — 1204 (+0) ед,
- средства ПВО — 963 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16224 (+38),
- крылатые ракеты — 2610 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25548 (+53) ед,
- специальная техника — 3313 (+16)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии