За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 651810 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 сентября: 1 170 российских оккупантов, 9 танков и 93 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 651810 (+1170) человек,
- танков — 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 17476 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 18795 (+62) ед,
- РСЗО — 1204 (+1) ед,
- средства ПВО — 962 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16186 (+93),
- крылатые ракеты — 2610 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25495 (+84) ед,
- специальная техника — 3297 (+6).
Источник: Минфин
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