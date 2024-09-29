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29 сентября 2024, 10:16 Читати українською

СБУ задержала на взятке топ-менеджера «Энергоатома», отвечающего за контроль закупок (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе «Энергоатома». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила в коррупции директора по контрольно-ревизионной работе «Энергоатома».
Фото: СБУ

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По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

«В рамках уголовного производства задокументировано, что в обмен на дань в 15 процентов от размера контракта он обещал поставщикам ускоренный расчет за соответствующий контракт», — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали с поличным, когда он получил 100 тыс. грн от поставщика горюче-смазочных материалов, который обеспечивает государственное предприятие, добывающее уран.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

О ком идет речь

В СБУ не называют фамилию подозреваемого, но, по словам соучредителя проекта «Наши деньги» Юрия Николова, речь идет об Александре Скопиче.

Журналист отметил, что на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по экономической безопасности в прошлом году, посвященном закупкам «Энергоатома», именно Скопич уверял в отсутствии коррупции в закупках госкомпании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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