Сегодня отключения света не прогнозируются

В воскресенье, 29 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В компании призывали по возможности пользоваться мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00.

Напомним

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

«Минфин» также писал, что Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме.