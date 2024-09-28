Торговая платформа Robinhood и цифровой банк Revolut рассматривают возможность запуска своих стейблкоинов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых по этому вопросу.
Robinhood и Revolut рассматривают возможность запуска собственных стейблкоинов — Bloomberg
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Отмечается, что обе компании делают ставку на то, что эмитент USDT — Tether — ослабит позиции из-за более строгого регулирования в Европе и других странах. Однако Robinhood и Revolut могут и отказаться от этой затеи.
Представитель Robinhood заявил, что у компании нет ближайших планов по запуску «стабильной монеты». Сотрудник Revolut отметил, что компания планирует дальнейшее развитие своего набора криптовалютных продуктов, но также не подтвердил предстоящий запуск стейблкоина.
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Источник: Минфин
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