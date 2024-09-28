Водители на международных рейсах до августа 2025 должны получить европейскую сертификацию. Как это сделать

Все водители, выполняющие международные перевозки, с августа 2025 будут сертифицированы по европейским стандартам. В частности, речь идет о получении так называемого «Кода 95», что подтверждает профессиональную компетентность водителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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Отмечается, что обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков, среди прочего, предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющими международные перевозки грузов или пассажиров.



В министерстве сообщили, что сегодня в Украине уже 13 тыс. водителей, успешно подтвердивших свою квалификацию и имеющих соответствующие документы.

«Квалификационная карта водителя — это официальное подтверждение наличия у водителя необходимой квалификации для осуществления грузовых перевозок массой более 3,5 тонн для категорий „C“, „D“ и „E“. Водитель получает это свидетельство после успешного прохождения специальных курсов. Свидетельство выдается в форме пластиковой карты и действительно в течение 5 лет», — объяснили в министерстве.

Так, согласно лицензионным условиям, все водители с августа 2025 года должны будут иметь квалификационную карту водителя. Получить его можно на профильных курсах.

Сегодня в Украине есть 21 сертифицированный учебный центр, и в целом эти центры имеют 24 учебно-тренажерных класса, которые обеспечивают такое обучение в Киевской, Львовской, Одесской, Днепровской, Харьковской, Винницкой, Ровенской, Закарпатской, Черниговской, Черновицкой областях.

Продолжается обучение одна неделя для опытных водителей и от 4 до 8 недель — для водителей, которые получили водительское удостоверение после 2021 года. Основная часть курса, как правило, происходит онлайн.