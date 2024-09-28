Водители на международных рейсах до августа 2025 должны получить европейскую сертификацию. Как это сделать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 сентября 2024, 13:10 Читати українською

Водители на международных рейсах до августа 2025 должны получить европейскую сертификацию. Как это сделать

Все водители, выполняющие международные перевозки, с августа 2025 будут сертифицированы по европейским стандартам. В частности, речь идет о получении так называемого «Кода 95», что подтверждает профессиональную компетентность водителя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Все водители, выполняющие международные перевозки, с августа 2025 будут сертифицированы по европейским стандартам.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что обновленная в июне 2024 года процедура лицензирования перевозчиков, среди прочего, предусматривает необходимость прохождения профильной подготовки водителями, выполняющими международные перевозки грузов или пассажиров.

В министерстве сообщили, что сегодня в Украине уже 13 тыс. водителей, успешно подтвердивших свою квалификацию и имеющих соответствующие документы.

«Квалификационная карта водителя — это официальное подтверждение наличия у водителя необходимой квалификации для осуществления грузовых перевозок массой более 3,5 тонн для категорий „C“, „D“ и „E“. Водитель получает это свидетельство после успешного прохождения специальных курсов. Свидетельство выдается в форме пластиковой карты и действительно в течение 5 лет», — объяснили в министерстве.

Так, согласно лицензионным условиям, все водители с августа 2025 года должны будут иметь квалификационную карту водителя. Получить его можно на профильных курсах.

Сегодня в Украине есть 21 сертифицированный учебный центр, и в целом эти центры имеют 24 учебно-тренажерных класса, которые обеспечивают такое обучение в Киевской, Львовской, Одесской, Днепровской, Харьковской, Винницкой, Ровенской, Закарпатской, Черниговской, Черновицкой областях.

Продолжается обучение одна неделя для опытных водителей и от 4 до 8 недель — для водителей, которые получили водительское удостоверение после 2021 года. Основная часть курса, как правило, происходит онлайн.

Автогражданка: Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает patterson и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами