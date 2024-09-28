За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 650640 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 сентября: 1470 российских оккупантов, 14 танков, 2 ракеты и 62 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 650640 (+1470) человек,
- танков — 8860 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 17438 (+42) ед,
- артиллерийских систем — 18733 (+55) ед,
- РСЗО — 1203 (+4) ед,
- средства ПВО — 961 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16093 (+62),
- крылатые ракеты — 2610 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,
- специальная техника — 3291 (+99).
Источник: Минфин
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