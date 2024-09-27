Intel и США заключат сделку более чем на $8 млрд

Intel и правительство США окончательно согласуют прямое финансирование производителя чипов в размере 8,5 млрд долл. до конца 2024 года. Об этом сообщает Finincial Times.

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Обсуждения находятся на продвинутой стадии, но нет гарантий, что они будут завершены к концу 2024 г., к тому же любое поглощение всего или части бизнеса Intel может привести к срыву переговоров.

В марте президент США Джо Байден выделил Intel почти 20 млрд долл. в виде грантов и кредитов для увеличения объемов производства полупроводниковых чипов на внутреннем рынке.

Предыдущая сделка предусматривала выделение 8,5 млрд долл. в виде грантов и до 11 млрд долл. в виде кредитов для Intel в Аризоне, где часть финансирования будет использована для строительства двух новых заводов и модернизации существующего.

Отмечается, что Qualcomm обратилась к Intelу с предложением рассмотреть возможность приобретения проблемного производителя микросхем.

Когда-то доминирующая сила в производстве чипов, Intel уступила свои производственные преимущества конкуренту Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), и не смогла выпустить широко желаемый чип для бума генеративного искусственного интеллекта, на котором капитализируются Nvidia, и AMD.