К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 сентября: евро выросло на межбанке на 18 копеек
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Открытие 27 сентября
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Закрытие 27 сентября
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Изменения
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41,14/41,16
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41,15/41,17
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1/1
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45,85/45,86
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46,03/46,04
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18/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 46,29−46,40 грн.
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Источник: Минфин
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