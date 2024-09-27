Курс валют на вечер 27 сентября: евро выросло на межбанке на 18 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 18 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 сентября Закрытие 27 сентября Изменения доллар 41,14/41,16 41,15/41,17 1/1 евро 45,85/45,86 46,03/46,04 18/18

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,45 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 46,29−46,40 грн.

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