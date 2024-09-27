Регулятор ЕС по конфиденциальности оштрафовал компанию Meta (владельца Facebook) на 91 миллион евро за непреднамеренное хранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования. Об этом сообщает Reuters.
Владельца Facebook оштрафовали на 91 млн евро за ненадлежащее хранение паролей
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Расследование по компании было начато пять лет назад после того, как Meta сообщила Комиссии по защите данных Ирландии (DPC) о том, что она хранила некоторые пароли в «открытом тексте» (исходный текст, подлежащий шифрованию и может быть прочитан без дополнительной обработки). Тогда Meta публично признала этот инцидент, а DPC заявила, что пароли не были доступны внешним сторонам.
Представитель Meta заявил, что компания немедленно приняла меры по устранению ошибки после того, как обнаружила ее во время проверки безопасности в 2019 году, и что нет никаких доказательств того, что пароли были использованы злоумышленниками или получили доступ к ним ненадлежащим образом.
«Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде, учитывая риски злоупотреблений», — заявил в своем заявлении заместитель комиссара DPC Ирландии Грэм Дойл.
Комиссия по защите данных Ирландии является ведущим регулятором ЕС для большинства крупнейших американских интернет-компаний из-за того, что их операции в ЕС обычно осуществляются через Ирландию.
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