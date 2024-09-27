Экспортно-кредитное агентство Польши впервые застраховало польские инвестиции в Украине

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Это первое сотрудничество между KUKE и агентством по гарантированию инвестиций Группы Всемирного банка MIGA после подписания меморандума о взаимопонимании на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, отмечают в министерстве.

Страхование политических рисков, предоставленное MIGA и перестрахованное KUKE, покрывает потенциальные потери, в частности связанные с рисками войны.

Для KUKE это первая перестраховочная операция по политическим рискам, связанным с иностранными прямыми инвестициями в Украину, осуществленная для инвестора. В Минэкономики не уточнили, какие именно польские инвестиции застрахованы.

В министерстве напомнили, что Меморандум о взаимопонимании между MIGA и KUKE, подписанный на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине, обеспечил основу для сотрудничества в рамках проектов через общее страхование, параллельное страхование и перестрахование.