Украина получила 10 миллионов евро льготного финансирования от Банка Развития Совета Европы. На что пойдут деньги

В общий фонд госбюджета поступило 10 млн евро льготного финансирования от Банка Развития Совета Европы (БРРЭ). Это первый транш БРРЭ на условиях совместного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine)», сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Куда направят средства

Отмечается, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты по программе медицинских гарантий согласно Рамочному соглашению о займе между Украиной и БРРЭ.

В частности, 10 млн. евро профинансируют приоритетные потребности в сфере здравоохранения, в том числе реабилитацию и услуги по психологической поддержке.

«Проект HEAL Ukraine направлен на удовлетворение новых и неотложных потребностей в сфере здравоохранения, модернизацию медицинской системы и т. п. Это рамочный проект с общим планируемым объемом финансирования в размере $500 млн», — говорится в сообщении.

В рамках проекта в общий фонд государственного бюджета уже поступило $136 млн (заемного и грантового финансирования). Эти средства позволили профинансировать следующие медицинские услуги: