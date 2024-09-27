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27 сентября 2024, 12:32 Читати українською

Украина получила 10 миллионов евро льготного финансирования от Банка Развития Совета Европы. На что пойдут деньги

В общий фонд госбюджета поступило 10 млн евро льготного финансирования от Банка Развития Совета Европы (БРРЭ). Это первый транш БРРЭ на условиях совместного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни (HEAL Ukraine)», сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общий фонд госбюджета поступило 10 млн евро льготного финансирования от Банка Развития Совета Европы (БРРЭ).
Фото: coe.int

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Куда направят средства

Отмечается, что средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета на выплаты по программе медицинских гарантий согласно Рамочному соглашению о займе между Украиной и БРРЭ.

В частности, 10 млн. евро профинансируют приоритетные потребности в сфере здравоохранения, в том числе реабилитацию и услуги по психологической поддержке.

«Проект HEAL Ukraine направлен на удовлетворение новых и неотложных потребностей в сфере здравоохранения, модернизацию медицинской системы и т. п. Это рамочный проект с общим планируемым объемом финансирования в размере $500 млн», — говорится в сообщении.

В рамках проекта в общий фонд государственного бюджета уже поступило $136 млн (заемного и грантового финансирования). Эти средства позволили профинансировать следующие медицинские услуги:

  • более 5 000 000 доз основных детских прививок;
  • более 5 300 000 человек прошли расширенный первичный медицинский осмотр;
  • более 4 900 000 получили льготные лекарства по государственной программе «Доступные лекарства»;
  • около 400 000 человек получили услуги по психическому здоровью;
  • около 430 000 человек прошли курс реабилитации;
  • более 3900 медицинских работников прошли обучение по оказанию помощи лицам, пережившим гендерно-обусловленное насилие.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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