В Украине объявили первый онлайн-аукцион для «зеленой» энергетики

Впервые ГП «Гарантированный покупатель» объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Первым лотом стала дополнительная годовая квота поддержки для выработки электроэнергии по энергии солнечного излучения размером 11 МВт. Станция должна находиться на левом берегу Днепра, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

Аукцион состоится 31 октября 2024 года на Prozorro.

Максимальный размер ценового предложения участника — 9 евроцентов за 1 кВт/ч. Аукцион будет проходить на понижение цены.

«Только в конце лета мы увеличили квоту поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников в размере 110 МВт на 2024 год и уже есть первый аукцион в системе Прозоро.Продажи. Благодаря этому инструменту инвесторы получают долговременную гарантированную поддержку, что позволит им привлечь кредитные ресурсы, создать рабочие места и новые генерирующие мощности», — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, этот аукцион не последний, следующие будут проходить в течение осени. По распределению дополнительных квот поддержки, на солнечные электростанции придется 11 МВт, на ветровые электростанции — 88 МВт, для других видов (биомасса, биогаз, малые ГЭС) — 11 МВт.