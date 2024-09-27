Цены на золото снова обновили исторический рекорд, а серебро на 12-летних максимумах

На фоне ожиданий очередного снижения процентных ставок в США цены на золото в четверг, 26 сентября, обновили рекорд, а на серебро достигли самого высокого уровня с 2012 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Спотовая цена на золото выросла до $2680 за тройскую унцию. Серебро подорожало до $32,614 за унцию, увеличив прирост в этом году до 37%.

Цены на серебро остаются значительно ниже исторического максимума почти $50, который был установлен в 2011 году.

Инвесторы ожидают выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Павелла в надежде получить подсказки по поводу перспектив денежно-кредитной политики.

Снижение ставки ФРС США приведет к удешевлению стоимости денег, так что инвестиции в золото становятся более выгодными. К тому же, золото более безопасый актив в периоды экономической нестабильности и политической неопределенности.

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