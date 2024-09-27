Курс валют на 27 сентября: доллар и евро подешевели в банках на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро также подешевел на 15 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 45,80 грн, а продают за 46,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 46,25−46,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,14−41,16 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,85−45,86 грн/евро.

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