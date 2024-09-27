За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 370 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 649 170 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 сентября: 1 370 российских оккупантов, 21 танк и 85 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 649170 (+1370) человек,
- танков — 8846 (+21) ед,
- боевых бронированных машин — 17396 (+48) ед,
- артиллерийских систем — 18678 (+58) ед,
- РСЗО — 1199 (+0) ед,
- средства ПВО — 961 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 16031 (+85),
- крылатые ракеты — 2608 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+58) ед,
- специальная техника — 3192 (+2).
Источник: Минфин
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