Украинцы перерегистрировали через «Дию» 170 тысяч транспортных средств — МВД

В Украине через «Дию» уже перерегистрировано 170 000 транспортных средств. Об этом в интервью Укринформу сказал замминистра внутренних дел Леонид Тимченко.

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«Эта функция стала доступна гражданам 20 декабря 2023 года. На сегодняшний день через „Дию“ было перерегистрировано 170 тысяч транспортных средств. В этом случае мы можем говорить, что 340 тысяч человек уже не обращались в сервисные центры, а сделали это онлайн», — отметил он.

Замминистра добавил, что количество операций по перерегистрации транспортных средств, совершенных через «Дию», составляет около 12% от всех операций по перерегистрации транспортных средств, которые проводились за весь период от начала запуска этой услуги.

«Это действительно достаточно большой и существенный процент. Мы планируем увеличивать показатель онлайн-перерегистраций, пока не сможем сказать, что эта услуга полностью автоматизирована и у граждан отсутствует необходимость общаться с администраторами и посещать сервисные центры МВД», — отметил Тимченко.