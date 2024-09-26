НКРЭКУ готовит повышение максимальных цен на электроэнергию

Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) готовится с 1 ноября 2024 года пересмотреть предельные цены на рынке электроэнергии. Об этом сообщает ExPro со ссылкой на проект постановления НКРЭКУ, который планируется одобрить на заседании 1 октября.

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Регулятор предлагает с 1 ноября установить следующие предельные цены на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке:

с 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВтч;

с 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт·ч;

минимальная предельная цена — 10 грн/МВтч.

По сравнению с действующим постановлением НКРЭКУ об установке «прайс-кепов» предлагается повысить предельную цену во временной промежуток с 11:00 до 17:00 с нынешних 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-час.

Максимальные предельные цены на балансирующем рынке электроэнергии предлагается оставить по-прежнему:

с 00:00 до 07:00 — 6 600 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 10 000 грн/МВт-ч;

минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт-час.

Участники рынка смогут подать свои замечания и предложения к проекту после одобрения Комиссией. Ожидается, что финальное решение будет с более высокими предельными ценами, чем предложено регулятором на этом этапе.

В обосновании проекта постановления НКРЭКУ отмечается, что пересмотр «прайс-кепов» позволит повышения ликвидности на рынке электрической энергии, что в частности, позволит генерирующим компаниям получить средства на покрытие значительных затрат на проведение ремонтных работ и восстановление оборудования из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, это увеличит объемы коммерческого импорта электроэнергии для покрытия дефицита в энергосистеме, ведь в некоторых расчетных периодах установленные «прайс-кепы» ниже фактических цен электрической энергии на рынках электрической энергии сопредельных государств.