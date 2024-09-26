К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь на межбанке
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Открытие 26 сентября
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Закрытие 26 сентября
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Изменения
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41,18/41,21
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41,14/41,16
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4/5
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45,94/45,96
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45,84/45,84
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10/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 45,95 грн, а продают за 46,54 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,47, евро — 46,25−46,40 грн.
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Источник: Минфин
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