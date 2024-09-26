Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал активы российского олигарха Алишера Усманова и его бизнес-партнеров на сумму более 2 млрд грн. Об этом сообщила заместитель министра Инна Богатых в Facebook.
ВАКС конфисковал активы российского миллиардера Усманова более чем на 2 миллиарда
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«25 сентября ВАКС удовлетворил иск Министерства юстиции к российскому олигарху Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам семьи Скоч и Стрешинского, постановив взыскать их активы в пользу государства», — отметила Богатых.
По ее словам, Алишер Усманов — один из самых влиятельных бизнесменов россии, основатель Группы USM. Совместно с партнерами
Что было взыскано в доход государства Украины
- железорудную продукцию объемом более 165 тысяч тонн (ориентировочная стоимость — более 2 млрд грн);
- 100% уставного капитала ООО «Петер-Сервис Украина» — IT-компании, которая раньше была под контролем Усманова.
«Взыскание активов Усманова и других сторонников Кремля является маленьким, но очередным и системным шагом для восстановления справедливости и возмещения ущерба за счет тех, кто вместе с политическим руководством РФ ответственен за агрессию против Украины. Продолжается срок апелляции. Приложим все усилия, чтобы удержать решение 1-й инстанции в силе», — подчеркнула заместитель министра юстиции.
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