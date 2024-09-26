Нафтогаз за полгода нарастил прибыль почти вчетверо

За первое полугодие 2024 года Группа Нафтогаз заработала 24,4 млрд грн чистой консолидированной прибыли, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,6 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Группы.

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Отмечается, что консолидированная операционная прибыль за первое полугодие достигла 28,9 млрд грн. В то же время этот показатель за аналогичный период в прошлом году составил 14 млрд грн.

«Значительных улучшений финансовых результатов Группе „Нафтогаз“ удалось достичь, в частности, благодаря росту доходов от реализации газа, нефти и нефтепродуктов, а также от услуг по распределению природного газа», — говорится в сообщении.

В Группе уточнили, что ключевыми компаниями, показавшими прибыль за отчетный период, являются НАК «Нафтогаз Украины», АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта», ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» и АО «Укртранснафта».

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К тому же, в течение января-июня предприятия Группы уплатили в госбюджет налогов на сумму 44 млрд грн. Это 7,5% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой.

Обзор финансовой отчетности за шесть месяцев 2024 года был проведен независимой международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).