Курс валют на 26 сентября: доллар и евро подешевели

В четверг на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,60 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,59 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,30−46,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,18−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,94−45,96 грн/евро.

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