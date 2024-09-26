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26 сентября 2024, 11:34 Читати українською

Почему ФРС агрессивно снизила процентную ставку и насколько это плохо (видео)

В этом выпуске Евгений Халепа, трейдер и финансовый аналитик, делится своим взглядом на монетарную политику ФРС, и каковы возможные последствия снижения ставки в США.

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В видео аналитик говорит о следующем:

  • Обзор прогноза ФРС по базовым показателям экономики США;
  • Обзор взаимосвязи процентной ставки по ВВП, инфляции и рынку труда;
  • Промежуточный итог;
  • Обзор взаимосвязи ставки с финансовыми условиями и индексом S&P500;
  • Авторская оценка страха на фондовом рынке США и технический анализ S&P500.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Criptor82
Criptor82
26 сентября 2024, 13:16
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До дивився до кінця. Євген жму вам руку, ви молодець! Останні 4 хвилини порвали, а загалом «чорний лебідь», «бульбашка», криза доткомів, рецесія — це зараз поганий «моветон» у інвесторів. Який обвал вони скажуть- «Bloomberg» ж написало що все добре . Тепер я знаю, нас як мінімум «два ведмедя». Сайту Мінфін теж респект запрошуйте Євгена частіше толковий чолов'яга. Так куди там підписатись Євген?
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Criptor82
Criptor82
26 сентября 2024, 13:21
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Alpenstein ти хотів кращої аналітики про фондовий ринок. Бери читай, не кажи потім що не попереджали. Хоча не слухай Євгена давай на всю «котлету», ринок буде рости безкінечно 😀
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