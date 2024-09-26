В этом выпуске Евгений Халепа, трейдер и финансовый аналитик, делится своим взглядом на монетарную политику ФРС, и каковы возможные последствия снижения ставки в США.
Почему ФРС агрессивно снизила процентную ставку и насколько это плохо (видео)
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В видео аналитик говорит о следующем:
- Обзор прогноза ФРС по базовым показателям экономики США;
- Обзор взаимосвязи процентной ставки по ВВП, инфляции и рынку труда;
- Промежуточный итог;
- Обзор взаимосвязи ставки с финансовыми условиями и индексом S&P500;
- Авторская оценка страха на фондовом рынке США и технический анализ S&P500.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2