Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая оценивается в $375 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 миллионов. Что в него входит
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Входящий в пакет помощи
- боеприпасы воздух-земля;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles;
- противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);
- легкие тактические автомобили;
- бронированные мостовые системы;
- стрелковое оружие;
- патрульные катера;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
Отмечается, что это 66-й транш военной помощи, которую Администрация Байдена предоставляет Украине из составов Министерства обороны США с августа 2021 года.
Напомним
С мая США не объявляли Украине пакеты помощи на сумму свыше $275 млн из-за механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего передавать оружие с американских складов.
В рамках PDA последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости — размер пакета составил $125 млн.
Ранее советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал «существенный пакет» военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.
Как известно, у Белого дома сейчас почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA. Эти средства могут «сгореть» с завершением финансового года в США менее чем через две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.
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