США выделили Украине новый пакет военной помощи на $375 миллионов. Что в него входит

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая оценивается в $375 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

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Входящий в пакет помощи

боеприпасы воздух-земля;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles;

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP);

легкие тактические автомобили;

бронированные мостовые системы;

стрелковое оружие;

патрульные катера;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

Отмечается, что это 66-й транш военной помощи, которую Администрация Байдена предоставляет Украине из составов Министерства обороны США с августа 2021 года.

Напомним

С мая США не объявляли Украине пакеты помощи на сумму свыше $275 млн из-за механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющего передавать оружие с американских складов.

В рамках PDA последний раз помощь Украине выделяли ко Дню независимости — размер пакета составил $125 млн.

Ранее советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан анонсировал «существенный пакет» военной помощи Украине, который должен быть готов к концу сентября.

Как известно, у Белого дома сейчас почти 6 миллиардов долларов в рамках механизма PDA. Эти средства могут «сгореть» с завершением финансового года в США менее чем через две недели, и Белый дом и Конгресс работают над решением этой проблемы.