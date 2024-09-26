За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 647 800 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 сентября: 1 400 российских оккупантов, 10 танков, 4 ракеты и 67 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 647800 (+1400) человек,
- танков — 8825 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 17348 (+44) ед,
- артиллерийских систем — 18620 (+71) ед,
- РСЗО — 1199 (+0) ед,
- средства ПВО — 959 (+7) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15946 (+67),
- крылатые ракеты — 2599 (+4),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25353 (+105) ед,
- специальная техника — 3190 (+22).
Источник: Минфин
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