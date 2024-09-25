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25 сентября 2024, 19:05 Читати українською

Пострадают только те, кто всегда платил: бизнес-ассоциация раскритиковала правительство за повышение налогов

При обсуждении правительства с бизнесом повышения налогов предложения предпринимателей не были учтены. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает ЭП.

При обсуждении правительства с бизнесом повышения налогов предложения предпринимателей не были учтены.

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«У нас было много встреч, все проговорили, но приняли то, что приняли. Почти не были учтены предложения крупных бизнес-ассоциаций», — заявил он.

Чижиков подчеркнул, что бизнес понимает, что новый пакет налогов важен для Украины, потому что бюджет на сегодняшний день не в лучшем состоянии.

Но в то же время президент Торгово-промышленной палаты выразил опасение, что те, кто всегда платил налоги, будет платить больше, а те, кто не платил, и не начнет этого делать.

В свою очередь президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков отметил, что любое повышение себестоимости, следующее за повышением налогов, вызывает вопрос будет ли в дальнейшем работать предприятие.

«Очень важно учесть, что когда вы поднимаете налоги, больше бизнеса будет закрываться и налогов будут платить меньше. Эффект будет обратный», — отметил он.

Источник: Минфин
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