Курс валют на вечер 25 сентября: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 25 сентября Закрытие 25 сентября Изменения доллар 41,30/41,32 41,18/41,21 12 /11 евро 46,23/46,23 46,12/46,14 11/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,67 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,59 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,55, евро — 46,38−46,55 грн.

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