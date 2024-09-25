К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 сентября: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 25 сентября
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Закрытие 25 сентября
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Изменения
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41,30/41,32
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41,18/41,21
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12 /11
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46,23/46,23
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46,12/46,14
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11/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,67 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,59 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,43−41,55, евро — 46,38−46,55 грн.
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Источник: Минфин
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