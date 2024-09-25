Украина увеличила валютные поступления от экспорта на 15%

За 8 месяцев 2024 года Украина увеличила поступление экспортной валютной выручки на 15%. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время форума ЭП «Украинский экспорт: окно открывается?»

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«Если сравнивать 8 месяцев этого года с соответствующим периодом в прошлом году, то поступления экспортной выручки в Украину выросли на 15% до $32 миллиардов», — сообщил он.

По словам заместителя главы Нацбанка, главными факторами, положительно повлиявшими на поступление, стали улучшение дисциплины экспортеров в возвращении валютной выручки и деятельность морского коридора, темпы роста экспорта товаров, благодаря которому выросли в 2024 году на 7,6%.

Такие темпы были обусловлены увеличением объемов поставок агротоваров, а также металлургии — железных руд и других изделий из металлов.

«Без морского коридора такого результата невозможно было достичь», — добавил он.