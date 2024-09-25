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25 сентября 2024, 16:11 Читати українською

Украина и Япония подпишут документ о защите инвестиций

Украина и Япония усилят сотрудничество в сфере бизнеса за счет подписания соглашения о защите инвестиций и открытия офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль.

Украина и Япония усилят сотрудничество в сфере бизнеса за счет подписания соглашения о защите инвестиций и открытия офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине.

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«Провел встречу с послом Японии Кунинори Мацудой, который завершает свою дипломатическую работу в Украине. Готовимся к подписанию соглашения о защите инвестиций. Но ожидаем открытия офиса JETRO в Украине. Все эти шаги будут способствовать активному сотрудничеству между нашими бизнесами», — отметил Шмигаль.

Шмигаль выразил благодарность за поддержку Японией резолюций ООН в пользу Украины, Формулы мира Президента Владимира Зеленского, в частности в части ядерной безопасности, и за подписание соглашения о безопасности.

«Япония оказывает нашему государству огромную и неоценимую помощь. Особенно в гуманитарной сфере. До конца года треть всех машин для разминирования в Украине будут именно японского производства. Кроме того, Япония существенно помогает в медицинской отрасли», — подчеркнул глава правительства.

Шмигаль также отдельно поблагодарил за поддержку решения стран Группы Семи о предоставлении Украине 50 млрд долларов от использования замороженных российских активов.

Источник: Минфин
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