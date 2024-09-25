С октября стартуют аукционы «Земельного банка»

С 1 октября 2024 года стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта «Земельный банк», открывающий возможность прозрачной аренды государственных земель. Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Этот проект создает равные условия для всех участников рынка, где каждый имеет возможность принять участие в онлайн-аукционах на справедливых условиях. Его цель — обеспечить новые возможности для развития сельского хозяйства.

Число объявленных аукционов по аренде государственных земель постоянно растет. В настоящее время их уже 65 и охватывают они 9 областей Украины. Наибольшее количество земельных участков сосредоточено в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

Сегодня фермеры и агрокомпании имеют возможность выбрать земли из более чем 4000 га. На аукционах представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до крупных массивов в 262 га. Стартовая цена аренды — от 9 тыс. гривен до 1,14 млн. грн.

Однако победит самое высокое предложение, которое будет определено в ходе онлайн-аукциона.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд госимущества 17 сентября 2024 года презентовал интерактивную карту земельных участков, которые можно арендовать.