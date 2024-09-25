Kraken приобрела брокера BCM, TrustToken и TrueCoin заключили соглашение с SEC: что нового на крипторынке

Kraken приобрела брокера BCM для расширения бизнеса в Нидерландах

Криптовалютная биржа Kraken объявила о приобретении Coin Meester (BCM) — одного из старейших криптоброкеров Нидерландов. Закрытие соглашения является ключевой частью стратегии Kraken, направленной на экспансию в Европе.

Покупка BCM позволит торговой платформе расширить свое присутствие в Нидерландах. Кроме того, Kraken получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и может вести свой бизнес во Франции и Польше.

Отмечается, что в ближайшие месяцы клиенты BCM получат доступ к широкому спектру цифровых активов.

TrustToken и TrueCoin заключили соглашение с SEC и выплатят штрафы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление об урегулировании обвинений в адрес компаний TrustToken и TrueCoin. Регулятор обвинил их в обмане вкладчиков и незарегистрированной продаже инвестиционных контрактов.

TrueCoin является эмитентом стейблкоина TUSD, а TrustToken стоит за разработкой лендингового протокола TrueFi. SEC заявила, что компании вели деятельность по нелегальной продаже инвестиционных контрактов в период с 2020 по 2023 год.

Комиссия подчеркнула, что фирмы якобы по ошибке представляли возможность вложения в TUSD как абсолютно безопасную. В то же время значительная часть активов, примерно $500 млн, обеспечение стейблкоина было инвестировано в некий спекулятивный фонд, следует из постановления.

Осенью 2022 г. в руководстве компаний узнали о проблемах с погашением инвестиций по этому продукту. Несмотря на это, они продолжали уверять инвесторов в том, что стейблкоин обеспечен более чем на 100%.

По данным SEC, к сентябрю 2024 99% активов обеспечения TUSD были инвестированы в фонд.

Обе компании согласились погасить штраф в размере $163766 каждая. Кроме того, TrueCoin выплатит возмещение на сумму $340 930, включая $31 538 в виде процентов за досудебное урегулирование.

В Швеции криптофирмы назвали одним из главных инструментов отмывания денег

Полицейское управление Швеции и Подразделение финансовой разведки (FIU) классифицировали некоторые криптовалютные фирмы как профессиональных организаторов отмывания денег (PML). Об этом говорится в недавнем отчете FIU, содержащем анализ деятельности таких платформ, сообщает Incrypted.

Ведомство выделило четыре профиля поставщиков услуг. Кроме всего прочего, в него вошли организации, предлагающие обмен активов. По информации FIU, клиентами таких платформ часто являются владельцы незаконного бизнеса, мошенники и преступники, а также организаторы схем по продаже наркотиков.

В FIU уточнили, что речь идет о «нелицензированных провайдерах», а не об известных криптобиржах, которые работают легально. В отчете содержится призыв к более активному участию и присутствию правоохранительных органов на торговых платформах для прекращения незаконной деятельности.

Биткоин купили «влиятельные финансисты» — CIO Bitwise

Самые влиятельные люди в сфере финансов начали вкладывать средства в криптовалюту, за ними последуют другие. Такое заявление сделал инвестиционный директор (CIO) Bitwise Мэтт Хоуган, сообщает Forklog.

Эксперт поделился наглядным экспериментом, проведенным для анализа ситуации.

Каждый раз, когда Хоуган выступает на саммите ведущих финансовых консультантов США Barron's Advisor 100, он просит поднять руку тех, кто владеет биткоинами или другими криптоактивами.

Два года назад около 10−20% откликнулись по просьбе, на прошлом выступлении примерно столько же. 20 сентября 2024 года минимум 70% советников в зале подняли руку.

«Есть очень сложное техническое слово, экономисты используют для обозначения такого рода феномена: «Вау», — отметил CIO Bitwise.

При этом мало кто поднял руки после вопроса о том, у скольких из присутствующих есть биткоины на клиентских счетах. Многие работают на брокеров-дилеров, которые пока не позволяют покупать биткоин-ETF.

«Но это придет. Работая в Bitwise в течение семи лет, я понял одну вещь: консультанты практически всегда поначалу распределяют средства на своих личных счетах. Распространение среди клиентов обычно происходит через 6−12 месяцев», — добавил Хоуган.

Эксперт отметил, что сегодня можно было бы выделить множество бычьих сигналов: снижение ставки ФРС, предложение банком Morgan Stanley своим клиентам биткоин-ETF или одобрение SEC опционов на эти фонды, но «поднятие рук на Палм-Бич является одним из самых сильных знаков».